Праздничное оформление объектов СвЖД получило высокую оценку жюри на конкурсе «Новогодний Екатеринбург»

Управление СвЖД с декоративной подсветкой. Фото из архива РЖД

Сразу в нескольких номинациях премией «Еловая ветвь» были отмечены объекты Свердловской магистрали.

Музей истории, науки и техники СвЖД с новогодним оформлением. Фото из архива РЖД

Высокую оценку жюри получило новогоднее оформление: вокзального комплекса на станции Шувакиш и вокзала Екатеринбург (номинация «Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия»); ретропоезда «Уральский экспресс» и музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги («Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии»); общественное пространство около здания управления СвЖД («Лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры»); сквер около дворца культуры железнодорожников («Лучшее новогоднее оформление общественного объекта при учреждении культуры»).

Станция "Шувакиш" с новогоднем оформлением. Фото из архива РЖД

На торжественной церемонии вручения наград начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что магистраль традиционно уделяет большое внимание украшению к новогодним праздникам своих административных, пассажирских, социальных объектов и прилегающих к ним общественных пространств. Каждый год железнодорожники воплощают в жизнь яркие дизайнерские идеи и творческие замыслы.

Уральский Экспресс с новогодней подсветкой. Фото из архива РЖД

Это помогает сделать городскую среду более привлекательной и подарить праздничное настроение жителям и гостям Екатеринбурга. Особой гордостью является оригинальное оформление ретровокзала на станции Шувакиш и подвижного состава «Уральского экспресса». Путешествие на этом уникальном туристическом поезде позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.

Р.А.Галямов, И.Н.Колесников, А.В.Орлов на конкурсе "Новогодний Екатеринбург". Фото из архива РЖД

Напомним, конкурс на лучшее праздничное оформление уральской столицы «Новогодний Екатеринбург» проводится по инициативе администрации города. В этом году творческое состязание происходило в 30 номинациях. Всего на конкурс поступило 335 заявок, как от юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Традиционно в новогодние наряды оделись фасады, витрины и входные группы театров, музеев, библиотек, центров культуры, спортивных сооружений, предприятий сферы бытового обслуживания и других объектов.