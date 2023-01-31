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НовостиОбщество31 января 2023 10:11

Праздничное оформление объектов СвЖД получило высокую оценку жюри на конкурсе «Новогодний Екатеринбург»

30 января состоялось торжественное награждение победителей конкурса на лучшее праздничное оформление уральской столицы «Новогодний Екатеринбург».
Управление СвЖД с декоративной подсветкой. Фото из архива РЖД

Управление СвЖД с декоративной подсветкой. Фото из архива РЖД

Сразу в нескольких номинациях премией «Еловая ветвь» были отмечены объекты Свердловской магистрали.

Музей истории, науки и техники СвЖД с новогодним оформлением. Фото из архива РЖД

Музей истории, науки и техники СвЖД с новогодним оформлением. Фото из архива РЖД

Высокую оценку жюри получило новогоднее оформление: вокзального комплекса на станции Шувакиш и вокзала Екатеринбург (номинация «Лучшее новогоднее оформление транспортного предприятия»); ретропоезда «Уральский экспресс» и музея истории, науки и техники Свердловской железной дороги («Лучшее новогоднее оформление предприятия туристической индустрии»); общественное пространство около здания управления СвЖД («Лучшее новогоднее оформление объекта ландшафтной архитектуры»); сквер около дворца культуры железнодорожников («Лучшее новогоднее оформление общественного объекта при учреждении культуры»).

Станция "Шувакиш" с новогоднем оформлением. Фото из архива РЖД

Станция "Шувакиш" с новогоднем оформлением. Фото из архива РЖД

На торжественной церемонии вручения наград начальник СвЖД Иван Колесников отметил, что магистраль традиционно уделяет большое внимание украшению к новогодним праздникам своих административных, пассажирских, социальных объектов и прилегающих к ним общественных пространств. Каждый год железнодорожники воплощают в жизнь яркие дизайнерские идеи и творческие замыслы.

Уральский Экспресс с новогодней подсветкой. Фото из архива РЖД

Уральский Экспресс с новогодней подсветкой. Фото из архива РЖД

Это помогает сделать городскую среду более привлекательной и подарить праздничное настроение жителям и гостям Екатеринбурга. Особой гордостью является оригинальное оформление ретровокзала на станции Шувакиш и подвижного состава «Уральского экспресса». Путешествие на этом уникальном туристическом поезде позволяет окунуться в атмосферу зимней сказки.

Р.А.Галямов, И.Н.Колесников, А.В.Орлов на конкурсе "Новогодний Екатеринбург". Фото из архива РЖД

Р.А.Галямов, И.Н.Колесников, А.В.Орлов на конкурсе "Новогодний Екатеринбург". Фото из архива РЖД

Напомним, конкурс на лучшее праздничное оформление уральской столицы «Новогодний Екатеринбург» проводится по инициативе администрации города. В этом году творческое состязание происходило в 30 номинациях. Всего на конкурс поступило 335 заявок, как от юридических лиц, так и индивидуальных предпринимателей. Традиционно в новогодние наряды оделись фасады, витрины и входные группы театров, музеев, библиотек, центров культуры, спортивных сооружений, предприятий сферы бытового обслуживания и других объектов.