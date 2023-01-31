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НовостиНедвижимость31 января 2023 9:12

В Екатеринбурге откроют престижный отель возле ТЦ «Карнавал»

Он расположен по улице Бебеля
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Отель расположился рядом с крупной автомагистралью в микрорайоне Заречный. Фото: сервис Яндекс.Карты

Отель расположился рядом с крупной автомагистралью в микрорайоне Заречный. Фото: сервис Яндекс.Карты

Летом 2023 года в Екатеринбурге по улице Бебеля, 59 напротив торгового центра «Карнавал» откроют престижный «Екатеринбург Конгресс Отель». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сдать объект собирались еще в 2015 году, однако сроки строительства очень сильно затянулись. Теперь же четырехзвездочный отель готовят к сдаче.

В здании будет 210 номеров, конференц-центр, ресторан и два бара. Собственники заявляют, что это будет один из лучших отелей Екатеринбурга, спроектированный по международным стандартам.