В Екатеринбурге откроют престижный отель возле ТЦ «Карнавал»

Отель расположился рядом с крупной автомагистралью в микрорайоне Заречный. Фото: сервис Яндекс.Карты

Летом 2023 года в Екатеринбурге по улице Бебеля, 59 напротив торгового центра «Карнавал» откроют престижный «Екатеринбург Конгресс Отель». Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Сдать объект собирались еще в 2015 году, однако сроки строительства очень сильно затянулись. Теперь же четырехзвездочный отель готовят к сдаче.

В здании будет 210 номеров, конференц-центр, ресторан и два бара. Собственники заявляют, что это будет один из лучших отелей Екатеринбурга, спроектированный по международным стандартам.