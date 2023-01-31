Для жителей Нижнего Тагила ввели единый тариф на свет

Жители Нижнего Тагила теперь будут платить по свет по одноставочному тарифу Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Нижнего Тагила будут оплачивать электроэнергию с 19 января 2023 года по одноставочному тарифу. Такое решение приняли в Региональной энергетической комиссии после предписания Федеральной антимонопольной службы о необходимости утверждения адекватных тарифов на электроэнергию.

Сейчас для потребителей Нижнего Тагила действует одноставочный тариф. Для жителей домов с газовыми плитами он составляет 5,15 рублей/кВт.ч. Для жителей квартир с электрическими плитами в сельской местности - 3,61 рубля/кВт.ч.

Напомним, что также для жителей Нижнего Тагила отменили действие ночного тарифа в выходные и праздничные дни. Вернуть двухставочный тариф можно после обращения в энергосбытовую компанию для перепрограммирования приборов учета. Тариф «день-ночь» актуален для жителей частных домов с электроотоплением.

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