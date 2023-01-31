Бастрыкин взял на контроль дело мужчины, который получил травму из-за коммунальной аварии

Мужчина помогал двум детям на улице, которую затопило кипятком Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава следственного комитета России Александр Бастрыкин заинтересовался случаем коммунальной аварии, произошедшим в Свердловской области. В последствии ЧП одну из улиц затопило кипятком. Мужчина, который в тот момент был на месте аварии помогал двум несовершеннолетним. Дети не могли сами выбраться из кипятка. Мужчина, помогая им, получил ожог ног и был доставлен в больницу.

- Председатель следственного комитета России поручил руководителю следственного управления по Свердловской области Богинскому М.В. представить доклад о ходе проверки, - сообщает пресс-служба следственного комитета по Свердловской области.

Ранее, внимание главы СК РФ Александра Бастрыкина привлек случай с застрявшим катетером в легкие ребенка. Родители девочки обвинили врачей из Екатеринбурга в халатном отношении к малышке. Этот случай был поставлен на контроль в центральном аппарате следственного комитета.