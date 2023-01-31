На Урале обнаружили зооферму, работающую без лицензии

Фото: пресс-служба Россельхознадзора

В поселки Висим Свердловской области сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору обнаружили зооферму, которая работает без лицензии.

- Организация фактически осуществляет деятельность по использованию животных в культурно-зрелищных целях, однако информация о наличии лицензии в реестре Россельхознадзора отсутствует, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора.

Представителям зоофермы выдали предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований законодательства РФ. Сотрудники Россельхознадзора направили информацию в прокуратуру Свердловской области для принятия мер административного реагирования.

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