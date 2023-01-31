Погибшего на спецоперации уральца посмертно наградили орденом Мужества

Фото: telegram-канал Игоря Сальникова

Погибшего на спецоперации жителя Верхней Салды посмертно наградили орденом Мужества. Награду представители военкомата вручили жене военного. Как сообщил глава Верхнесалдинского городского округа, Борис Трифонов уехал на Донбасс до объявления частичной мобилизации.

- Его жена - наша коллега в администрации - Марина Трифонова. Поддержать ее во время вручения награды пришли сотрудники, а также соратники мужа из других общественных организаций, - написал Игорь Сальников в telegram-канале. - Было сказано много теплых слов поддержки.

Он отметил, что семьи салдинцев, участвующих в СВО, могут рассчитывать на посильную помощь от администрации.

Напомним, 20 декабря президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества участника спецоперации на Украине из Нижнего Тагила, военнослужащего центра специального назначения «Витязь» Росгвардии Льва Макеева. Военный в своей речи сказал, что гордится своей причастностью к подразделению «Витязь». Также он поблагодарил всех матерей, сестер, жен и девушек, которые переживают за своих мужчин и поддерживают их.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».