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НовостиОбщество31 января 2023 6:26

Суд прекратил производство по искам «Гринвича» к брендам группы Inditex

Последнее судебное заседание прошло по иску к «Бершка СНГ»
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Все магазины компании Inditex прекратили работу на территории страны в марте 2022 года

Все магазины компании Inditex прекратили работу на территории страны в марте 2022 года

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Арбитражный суд Москвы прекратил производство по искам управляющей компании «Итс-групп» (ТРЦ «Гринвич») к брендам группы Inditex. Информация об этом опубликована на сайте суда. Последнее судебное заседание прошло по иску к «Бершка СНГ».

В августе 2022 года мы писали, что управляющая компания торгового центра «Гринвич» требует с зарубежных брендов, ушедших из России, выплаты по арендным платежам на общую сумму в 20 миллионов рублей. В списке оказались бутики испанской компании Indetex: Zara, Bershka, Stradivarius, Oysho.

Напомним, все магазины компании Inditex прекратили работу на территории страны в марте 2022 года. Причиной стала сложная экономическая и политическая ситуация, связанная со спецоперацией на Украине.

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