Возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге 49-летний дворник с ЖБИ напал на друга. Как стало известно «КП-Екатеринбург», 29 января на улице Высоцкого был обнаружен раненный мужчина. В бессознательном состоянии его доставили в больницу № 36. Полицейским удалось по горячим следам найти нападавшего.

- Пострадавшим оказался 42-летний ранее судимый за кражу мужчина. Он впал в кому. После того, как его ударили ножом, он вышел на улицу, где позже потерял сознание, - рассказал «КП-Екатеринбург» источник в силовых структурах.

В городском управлении МВД подтвердили информацию. Дворника уже арестовали, возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»

- Подозреваемый признал свою причастность к инциденту и пояснил, что в ходе распития спиртного между ним и потерпевшим 1980 года рождения произошел конфликт. В процессе драки фигурант схватил нож и ударил оппонента в спину. В результате этого жертва получила проникающее ранение с повреждением легкого, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД.