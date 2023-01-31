В Нижнем Тагиле подростки украли из аптеки гематоген и йогурты

Фото: скриншот с видео

В Нижнем Тагиле подростки совершили дерзкий налет на аптеку на Ленинградском проспекте, 83. Как сообщили в полиции, они похитили гематоген, йогурты и другие товары, причинив ущерб аптеке на сумму 1835 рублей.

- По данному факту проверку проведут инспекторы ПДН для установления личностей подростков и принятия мер реагирования, - рассказали в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское».

Также там отметили, что в краже подозреваются двое несовершеннолетних, которые состоят на учете в ПДН.

Ограбление попало на камеру видеонаблюдения, установленную в аптеке. На кадрах, опубликованных в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил», видно, что подростки сначала ходят между витринами, а затем резко хватают товар и убегают.

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