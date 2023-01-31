На Урале пожилому водителю стало плохо за рулем

На месте ДТП работают инспекторы ДПС Фото: Алексей БУЛАТОВ

На третьем километре автодороги обход поселка Белоярский 73-летний водитель ВАЗ- 2115 из-за плохого самочувствия устроил массовое ДТП. Он вылетел на встречную полосу.

- Водитель во время движения потерял контроль за управлением транспортного средства из-за болезненного состояния, вследствие чего совершил выезд на встречную полосу, где допустил столкновение с автомобилями Kia и Mitsubishi, двигающимися навстречу, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УГИБДД по Свердловской области.

Автомобили получили механические повреждения. Люди, к счастью, в аварии не пострадали. На месте ДТП работают инспекторы ДПС. Госавтоинспекторы отметили, что по факту ДТП проводят проверку.

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