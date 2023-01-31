За последний год средняя зарплата в Свердловской области увеличилась на 13,4%, но все равно оказалась ниже всероссийской Фото: Алексей БУЛАТОВ

Средняя зарплата свердловчан ниже на 15% всероссийской. Об этом заявил на пресс-конференции председатель Федерации профсоюзов Свердловской области.

- Если до 2008 года средняя зарплата в Свердловской области была на уровне среднероссийской, то после 2008 года среднероссийская выросла, и сегодня она примерно на 15% выше среднеобластной, - рассказал Андрей Ветлужских.

Также он отметил, что в обозримом будущем мы должны достигнуть уровня средней зарплаты по России.

Напомним, ранее мы писали, что за последний год средняя зарплата в Свердловской области увеличилась на 13,4%. Теперь она составляет 56 705 рублей, сообщал Свердловскстат. Наибольший рост зарплат зафиксирован в сфере IT - 12%. А средний заработок специалистов этой отрасли составил 92 489 рублей.

Однако самые большие зарплаты по итогам 2022 года были у научных работников - 100 644 рубля. На третьем месте оказались сотрудники страховых и финансовых компаний - 87 985 рублей. Самые низкие зарплаты у работников гостиниц и общепита - 30 473 рубля.