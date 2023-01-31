Синоптики рассказали, сколько продержится тепло в Свердловской области

Погода изменится в середине следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральском гидрометцентре рассказали, сколько продержится тепло в Свердловской области. По словам главного синоптика Галины Шепоренко, на этой неделе сюрпризов от погоды не ожидается.

- Большая часть территории Среднего и Южного Урала по-прежнему будет находиться на периферии отрога Сибирского антициклона. Осадки маловероятны, лишь местами не исключается небольшой снег, - рассказала синоптик. - Согласно предварительным прогнозам, атмосферная циркуляция изменится в середине следующей недели, с этого времени можно ожидать смену характера погоды.

На этой неделе, по прогнозам Уральского гидрометцентра, в Свердловской области юго-западные ветры обеспечат теплую для этого времени погоду с преобладающей температурой ночью -10... -15 градусов, в низинах - до -19 градусов, днем -2... -7 градусов, в среду, 1 февраля, - до слабой оттепели +1 градус.

Также синоптики отметили, что первый месяц этого года выдался достаточно теплым. Согласно их данным, средняя температура прошедшего января составила -12... -14 градусов, что выше нормы на 1-3 градуса.

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