В Ирбите двое мужчин в женских колготках на голове ограбили магазин

Для скрытия своей личности мужчины надели женские колготки на голову. Фото: полиция Ирбита

В Ирбите двое пьяных мужчин ограбили магазин. Для того, чтобы скрыть свою личность они надели женские колготки на голову. Об этом сообщили в пресс-службе полиции города.

Ночью 9 декабря 2022 года 30-летний и 43-летиний свердловчане вместе выпивали. Когда алкоголь закончился мужчины решили ограбить круглосуточный магазин на улице Комсомольская.

- Для конспирации и сокрытия отпечатков на месте преступления мужчины надели на обувь носки, на руки перчатки, а на головы женские капроновые колготки, после чего отправились «на дело», - рассказали в полиции.

Уже в магазине один из мужчин напал на продавца, другой проник в помещение. Вместе они забрали из магазина деньги из кассы, сигареты и пак пива. Общая сумма похищенного превышает 38 тысяч рублей.

Уже 10 декабря воров доставили в отделение полиции для дачи показаний. Там они и признались в преступлении. На мужчин завели уголовное дело за грабеж.

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