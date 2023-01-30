Многодетной семье из Первоуральска, потерявшей жилье в пожаре, предоставили новую квартиру

Семья получила новую квартиру в пользование Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Многодетная семья из Первоуральска потеряла квартиру в пожаре. После этого им негде стало жить. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В 2015 году мать и трое детей потеряли дом из-за случившегося пожара. Позже женщина обратилась в администрацию с заявлением о признании бывшего жилья непригодном для проживания. Однако там ей отказали из-за отсутствия помещения. Также длительное время свердловчанке не предоставляли новую квартиру.

- В целях защиты прав женщины и троих её малолетних детей прокуратура направила в суд исковое заявление о возложении обязанности на администрацию городского округа Первоуральск в течение 1 месяца с момента вступления решения суда в законную силу предоставить благоустроенное жилое помещение, - рассказали в ведомстве.

Суд иск удовлетворил. Семье должны предоставить новую квартиру, а также выплатить 30 тысяч рублей компенсации морального вреда. Женщине с детьми уже передали жилье в пользование.

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