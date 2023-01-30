В Екатеринбурге патрульные поймали мужчину с синтетическими наркотиками

Подозрительного мужчину заметили на улице Вербной Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге наряд ППСП при патрулировании обслуживаемой территории на улице Вербной задержали подозрительного мужчину. При себе у свердловчанина обнаружили синтетические наркотики.

Заметив подозрительное поведение, экипаж решил проверить 51-летнего мужчину. При досмотре у него нашли пакет метедона.

- При опросе он сознался в употреблении «синтетики» без цели сбыта, - рассказали в ГУ МВД по Свердловской области.

Также удалось узнать, что сейчас свердловчанин безработный. А ранее мужчину уже судили за хранение запрещенных веществ. На данный момент на рецидивиста завели уголовное дело.

Ранее в Нижнем Тагиле задержали бабушку, которая торговала наркотиками. Их она хранила у себя дома. Силовики вышли на пенсионерку через 42-летнего наркомана, которого поймали в районе Лебяжки. Теперь женщине грозит тюремный срок до 20 лет.

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