Под Белоярским мужчина погиб под колесами поезда

Причиной происшествия могло стать то, что уралец переходил пути в неположенном месте Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Белоярском городском округе поздним вечером 30 января мужчина погиб под колесами поезда. Инцидент произошел на 37 километре станций Хризолитовый-Колюткино. По данным транспортной прокуратуры, причиной происшествия могло стать то, что уралец переходил пути в неположенном месте.

- На место выехала следственно-оперативная группа, а также с целью координаций ее действий Свердловский транспортный прокурор. Проводятся надзорные мероприятия в целях установления причин и обстоятельств произошедшего, - уточнили в пресс-службе уральской транспортной прокуратуры.

Ранее стало известно, что на Урале пассажирский поезд насмерть сбил женщину, которая шла вдоль железнодорожных путей. Инцидент произошел вечером 13 декабря на 1789 километре перегона «Северка-Хрустальная». Машинист подавал ей звуковые сигналы, но наезда избежать не удалось.