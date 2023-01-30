В гостинице Hyatt прошли пожарные учение

Пожарные удачно справились с учениями в элитной гостинице. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В элитной гостинице Hyatt Regency прошили пожарные учения. Спасатели отработали схему спасения. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

По легенде учений возгорание произошло в номере на пятом этаже отеля. А сотрудники отеля не смогли самостоятельно справиться с огнем. При помощи газодымозащитной службы удалось спасти двоих постояльцев. Их же передали в карету скорой помощи.

- Огнеборцы оперативно нашли и ликвидировали «пожар». Площадь условного пожара составила 20 квадратных метров. Для тушения «пожара» было задействовано десять единиц пожарно-спасательной техники и 44 человека личного состава, - рассказали в МЧС.

Спасателям удалось отработать поставленные цели и задачи. Начальник управления Вячеслав Новиков оценил действия пожарных как удовлетворительные. Он также отметил четкую организацию и взаимодействие с дежурными службами.

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