Многодетные семьи не могут начать строить дома на переданных участках Фото: Иван МАКЕЕВ

В Алапаевске многодетным семьям передали участки без воды, газа и света. Землю в пользование им передала администрация города с 2018 по 2021 год. Об этом сообщили в свердловской прокуратуре.

Четыре многодетные семьи пожаловались, что им предоставили участки без должных коммуникаций, а именно коммунальных и транспортных. Из-за этого свердловчане не могли построить на земле дома и переехать в них.

Прокуратура обратилась в суд с иском о признании действий администрации незаконными. Поэтому предоставленные семейные участки в течении семи месяцев нужно подключить к воде, газу и свету, а также проложить дорогу к поселку.

- Алапаевский городской суд исковые требования городского прокурора удовлетворил в полном объеме, - отметили в пресс-службе ведомства.

Пока судебные акты не вступили в силу. Однако прокуратура проконтролирует их фактическое исполнение.

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