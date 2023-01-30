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НовостиПроисшествия30 января 2023 15:52

В Красноуфимске мужчина из ревности ударил ножом и застрелил свою жену

Свердловчанин уже был судим раньше
Дарья ЧИПУРИНА
Мужчина застрелил жену из ружья. Фото: СУ СК по Свердловской области

Мужчина застрелил жену из ружья. Фото: СУ СК по Свердловской области

В Красноуфимске мужчина из ревности ударил ножом и застрелил свою супругу. Следственный комитет города закончил расследование уголовного дела. Свердловчанина обвиняют убийстве и хранении взрывчатых веществ.

14 октября 2022 года ранее судимый 60-летний мужчина поссорился со своей женой. Причиной споров стала ревность. Во время конфликта свердловчанин ударил женщину в спину ножом. После этого он решил выстрелить в нее из ружья в шею. Супруга наведавшего умерла на месте.

- Кроме того, согласно материалам уголовного дела, обвиняемый незаконно приобрел и хранил в доме взрывчатое вещество - бездымный одноосновной нитроцеллюлозный порох массой 250 граммов. Данное вещество было обнаружено у мужчины в ходе производства следственных мероприятий, - отметили в СУ СК по Свердловской области.

На данный момент уголовное дело свердловчанина передано в суд. Оно будет рассмотрено по существу.

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