В Каменске-Уральском местный житель продавал «паленый» алкоголь прямо в общежитии

Спиртное нашли в комнате общежития Фото: Иван МАКЕЕВ

В Каменске-Уральском удалось задержать свердловчанина, торговавшего «паленым» алкоголем прямо в общежитии. Найти его получилось в ходе профилактических рейдов участковым. Об этом сообщили в полиции города.

Спиртное находилось в одной из комнат общежития на улице Лермонтова, 175. Всего у мужчины удалось забрать 21 бутылку спиртосодержащей жидкости емкостью по 0,5 литра, четыре бутылки по пять литров и шесть пачек сигарет без акцизных марок.

- В отношении гражданина, проживающего в комнате, проводится процессуальная проверка, предусмотренная законодательством, владельцы изъятых документов и ювелирных изделий устанавливаются, - сообщили в полиции Каменска-Уральского.

Помимо нелицензированный алкогольной и табачной продукции у свердловчанина нашли чужие вещи. Среди них ювелирные изделия, паспорт, водительские права, страховое свидетельство и несколько удочек.

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