В Нижнем Тагиле умерла пенсионерка, пострадавшая во время пожара в жилом доме

В тяжелом состоянии она была госпитализирована, но позже умерла Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле скончалась 69-летняя женщина, которая пострадала во время пожара в жилом доме на улице Володарского. Инцидент произошел еще 27 января. По официальным данным, площадь возгорания составила четыре квадратных метра.

В отделе надзорной деятельности сообщили, что пенсионерка отравилась угарным газом, в тяжелом состоянии она была госпитализирована, но позже умерла.

- До прибытия пожарно-спасательных подразделений эвакуировались 10 человек, в том числе два ребенка. Звеном газодымозащитной службы по лестничным маршам был спасен один человек, - добавили в ГУ МЧС по Свердловской области.

Ранее в Нижнем Тагиле женщина пострадала в пожаре, который начался из-за неисправного электрообогревателя. Спасатели получили сигнал о происшествии в частном доме на улице Гоголя 24 января в 05:18 по местному времени.