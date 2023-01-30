В Екатеринбурге 82-летний пенсионер подарил мошенникам 1,1 миллиона рублей

Злоумышленники дистанционно установили на его ноутбук специальное ПО и зарегистрировали на нужных им сайтах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 82-летний пенсионер поверил мошенникам и лишился 1,1 миллиона рублей. Пострадавший обратился в полицию и рассказал, что ранее ему в интернете попалась заманчивая реклама быстрого заработка на инвестициях.

Мужчина перешел по указанным ссылкам и оставил там свои личные данные. Позже злоумышленники дистанционно установили на его ноутбук специальное ПО и зарегистрировали на нужных им сайтах.

- Уральца убедили перечислить определенное количество средств на брокерский счет для того, чтобы начать работу с инвестициями. После непродолжительных манипуляций мужчине продемонстрировали, что сумма на его счету выросла, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Вскоре ему предложили увеличить ставки для инвестирования, мужчина сначала согласился, однако позже решил вывести свои деньги. Когда он не смог этого сделать, то понял, что его обманули.

- Общая сумма причиненного заявителю ущерба составила 1. 163 миллиона рублей. Сотрудники органов внутренних дел предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления, - добавили в полиции.

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