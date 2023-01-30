Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость30 января 2023 13:19

Жителям Нижнего Тагила рассказали о расчете за свет в январе

По какому тарифу за свет начислят плату за январь в Нижнем Тагиле
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Перепрограммировать счетчики не нужно

Перепрограммировать счетчики не нужно

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильской энергосбытовой компании рассказали, как начислят плату за электроэнергию за январь 2023 года. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

В январе в Свердловской области отменили действие ночного тарифа в праздничные и выходные дни, а также ввели единый средний тариф для всех потребителей. Вернуться на прежнюю двухтарифную систему можно, обратившись в энергосбытовую компанию.

Из-за введенных новшеств собственникам не нужно обращаться для перепрограммирования счетчиков в случае использования одноставочного тарифа, наиболее приемлемого для многоквартирных домов и домов с печным отоплением.

Передавать показания нужно так же, как это делали абоненты ранее. За декабрь перерасчеты произведут автоматически. Писать заявления не нужно.