Жителям Нижнего Тагила рассказали о расчете за свет в январе

Перепрограммировать счетчики не нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнетагильской энергосбытовой компании рассказали, как начислят плату за электроэнергию за январь 2023 года. Об этом сообщает портал TagilCity.ru.

В январе в Свердловской области отменили действие ночного тарифа в праздничные и выходные дни, а также ввели единый средний тариф для всех потребителей. Вернуться на прежнюю двухтарифную систему можно, обратившись в энергосбытовую компанию.

Из-за введенных новшеств собственникам не нужно обращаться для перепрограммирования счетчиков в случае использования одноставочного тарифа, наиболее приемлемого для многоквартирных домов и домов с печным отоплением.

Передавать показания нужно так же, как это делали абоненты ранее. За декабрь перерасчеты произведут автоматически. Писать заявления не нужно.