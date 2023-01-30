Полпред Владимир Якушев обсудил меры помощи людям с Донбасса

Владимир Якушев обсудил ключевые вопросы с ГФИ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уральский федеральный округ с Донбасса приехали 1749 человек, из них больше 500 детей. Сейчас они находятся в пунктах временного размещения.

Полпред Президента в УрФО Владимир Якушев провел совещание с главными федеральными инспекторами, обсудив меры помощи людям с Донбасса, а также из Запорожской и Херсонской областей.

По словам полпреда, в регионах Уральского федерального округа выстроена система поддержки вынужденных переселенцев, работают пункты временного размещения, людям помогают в оформлении документов.

Особое внимание уделено трудоустройству прибывших граждан. Об этом рассказывают в пресс-службе полпредства.

- Часто эти задачи требуют индивидуальных решений. Однако системный подход дает хорошие результаты: люди не только получают источник постоянного дохода, но и устраиваются по профессии, - говорит Владимир Якушев.

По итогам встречи полпред поручил главным федеральным инспекторам наладить взаимодействие региональных управлений федеральных ведомств с центрами управления регионами.

Также аппарат полпреда держит на контроле вопросы занятости населения, обеспечения граждан лекарствами, поддержки семей участников СВО и работу с обращениями военнослужащих, реализацию нацпроектов, решение проблем обманутых дольщиков и другие ключевые вопросы в жизни регионов УрФО.