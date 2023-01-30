В Екатеринбурге юные балерины выступят перед ранеными бойцами из зоны СВО

В спектакле примут участие больше 100 человек в возрасте от трех до 14 лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге юные балерины из школы «Русский балет» выступят перед ранеными бойцами из зоны СВО. Постановка «Холодное сердце», которую покажут 23 февраля в Окружном доме офицеров, посвящена храбрости, вере в добро, любви к близким и настоящей дружбе.

В спектакле примут участие больше 100 человек в возрасте от трех до 14 лет.

- Мы тщательно работали над спектаклем: солистки оттачивали вариации на пуантах, танцоры добивались синхронности исполнения. Мы представим нашим зрителям великолепное шоу в этот очень волнительный день. Многие родители наших учеников - военнослужащие, есть и мобилизованные, - рассказал руководитель школы Евгений Камышанов.

Известно, что всю прибыль от продажи билетов на спектакль передадут в реабилитационную программу «Своих не бросаем» от Благотворительного фонда доктора Волковой.