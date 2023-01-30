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НовостиПроисшествия30 января 2023 12:49

На Ямале у школы нашли тело бешеной лисы

Теперь в городе питомцев прививают от смертельной болезни
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
К лисам, которые не боятся людей, опасно подходить близко

К лисам, которые не боятся людей, опасно подходить близко

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В городе Нягань на Ямале возле школы обнаружили тело лисы, которая была больна бешенством. Чтобы смертельная инфекция не распространялась дальше, в Нягани и Октябрьском районе организовали поквартирный обход, чтобы привить животных.

По словам ветеринаров, которые приводит телеканал ugra-tv.ru, переносчиками вируса являются восприимчивые к нему животные, среди которых лисы, волки, собаки, грызуны и енотовидные собаки.

Возбудитель болезни передается контактным путем при попадании слюны больного животного на поврежденные участки кожи либо на слизистые оболочки.

Из-за этого диких животных нельзя подкармливать и гладить. Кстати, бесстрашие животных, является одним из признаков бешенства.