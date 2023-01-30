Посетителей катка в Екатеринбург-ЭКСПО угостят бесплатным глинтвейном

На закрытии сезона для гостей устроят дискотеку на льду и приготовят бесплатный глинтвейн Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбург-ЭКСПО 5 февраля пройдет закрытие сезона катания. В этот день для посетителей устроят дискотеку на льду и приготовят бесплатный глинтвейн.

- Чтобы попасть на самую жаркую тусовку на льду с бесплатным глинтвейном, нужно приобрести безлимитный билет на каток с прокатом или без него, - рассказывают организаторы.

Мероприятие начнется в 18:00. Гостей также ждут бесплатные горки, уютные зоны отдыха и каток со сказочным лесом, диско-снеговиком и живой елкой.

Каток будет работать в субботу и воскресенье, 4 и 5 февраля, с 11:00 до 22:00.

Билет на каток с коньками или без них – безлимитный, то есть не ограничен по времени. Стоимость выхода на лед со своими коньками для взрослых – 290 рублей, а для детей – 190 рублей, камера хранения стоит 50 рублей.

Также на катке работает прокат коньков. Для взрослых это будет стоить 590 рублей, для детей – 390 рублей. Для детей до пяти лет вход на каток и прокат коньков бесплатные.

- Если вы берете коньки напрокат, в залог нужно оставить документ, удостоверяющий личность, сотовый телефон в рабочем состоянии или денежные средства в размере 2000 рублей (что-то одно из списка), - уточняют организаторы ЭКСПО-Елки-2023.