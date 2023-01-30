Специалисты рекомендуют уральцам при появлении признаков ОРВИ соблюдать домашний режим и обращаться за медицинской помощью Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области снова растет заболеваемость ОРВИ, за прошедшие семь дней в регионе зарегистрировали 35 тысяч новых случаев заражения, этот показатель выше уровня предыдущей недели на 7,6%, но ниже среднего многолетнего уровня на 14,2%.

- В структуре заболеваемости 61% - дети. Неблагополучные по заболеваемости территории (где показатель заболеваемости выше среднеобластного в 1,5 раза и более): Сухой Лог, Первоуральск, ЗАТО Свободный, Богданович, Поселок Уральский, Ревда, Тугулым, - уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

Специалисты рекомендуют уральцам при появлении признаков ОРВИ соблюдать домашний режим и обращаться за медицинской помощью.

- Носите медицинскую маску в местах скопления людей, общественном транспорте, в закрытых помещениях, соблюдайте правила гигиены и ведите здоровый образ жизни, - отмечают в региональном Роспотребнадзоре.