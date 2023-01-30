В Екатеринбурге за минувшие выходные поймали почти 30 нарушителей ПДД

Владельцы машин садились за руль без документов и в состоянии опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге за минувшие выходные автоинспекторы поймали почти 30 водителей, которые нарушали правила дорожного движения. Так, в ГИБДД рассказали, что с 27 по 29 января были задержаны семь пьяных владельцев машин, еще один находился за рулем под воздействием наркотиков.

- Также 15 водителей передвигались без водительского удостоверения, еще трое такого документа были лишены, но все равно сели за руль. В отношении пяти водителей решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное управление автомобилем в состоянии опьянения, - уточнили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Напомним, поздним вечером 28 января в Екатеринбурге произошла страшная авария. Девушка за рулем Chevrolet Aveo выехала на красный и сбила четырех пешеходов на Готвальда.

Четверых мужчин на двух машинах скорой помощи увезли в больницу. В аварии пострадали трое братьев. Одному 17, другому 19, третьему 20 лет. Возраст и личность четвертого пострадавшего еще выясняются.