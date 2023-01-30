Женщины из Муравленко взяли деньги в кредит и отдали их мошенникам

Женщины вяли кредиты и отдали деньги мошенникам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Две жительницы города Муравленко на Ямале взяли деньги в кредит и перевели их мошенникам после того, как им позвонили мошенники, представившиеся сотрудниками банков. Об этом пишет портал «Ямал 1».

Сначала горожанке позвонил мошенник, сказав, что он является сотрудником банка, и попросил ее подтвердить заявку на получение кредита. Женщина сказала, что не подавала заявку, после чего мошенник сказал, что теперь нужно оформить встречный займ, и перевести деньги на «безопасный счет». Жительница Муравленко оформила кредит, и перевела больше 100 тысяч рублей на указанный счет.

Другая женщина получила в качестве займа 360 тысяч рублей, после чего также перевела их на счет мошенников после телефонной беседы.

Теперь в полиции возбудили два уголовных дела по статье «Мошенничество». Ведется розыск преступников.