В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Шейнкмана

Фото: скриншот с видео группы во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге 30 января из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Шейнкмана.

- Произошла авария на большом трубопроводе Ду- 500 мм, необходима раскопка. Отключили несколько жилых домов и Большакова 90-КРК «Уралец», - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Водоканал».

К жилым домам отправили автоцистерну. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 19:00.

Напомним, 29 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. В районах ВИЗ и Академический местные жители сообщили об отключении воды.

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