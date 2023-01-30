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НовостиОбщество30 января 2023 10:45

В Екатеринбурге из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Шейнкмана

В нескольких домах и КРК «Уралец» отключили воду
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: скриншот с видео группы во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Фото: скриншот с видео группы во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

В Екатеринбурге 30 января из-за коммунальной аварии перекрыли улицу Шейнкмана.

- Произошла авария на большом трубопроводе Ду- 500 мм, необходима раскопка. Отключили несколько жилых домов и Большакова 90-КРК «Уралец», - рассказали «КП-Екатеринбург» в МУП «Водоканал».

К жилым домам отправили автоцистерну. Сейчас на месте ведутся аварийно-восстановительные работы. Их планируют завершить до 19:00.

Напомним, 29 января в Екатеринбурге произошла коммунальная авария. В районах ВИЗ и Академический местные жители сообщили об отключении воды.

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