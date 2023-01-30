В Свердловской области на 4,9% снизилось количество преступлений

За год в Свердловской области было зарегистрировано 51 822 преступления Фото: Алексей БУЛАТОВ

В прокуратуре поделились краткой характеристикой состояния преступности в Свердловской области за 12 месяцев 2022 года. Согласно опубликованным данным, в нашем регионе в минувшем году на 4,9% снизилось количество преступлений. Всего было зарегистрировано 51 822 преступления.

- К категории небольшой тяжести относятся 48,6 % преступлений, а 23,8 % являются тяжкими или особо тяжкими. Сократилось число зарегистрированных преступлений, относящихся к категории небольшой тяжести, на 2,7 %, средней тяжести - на 4,7 %, тяжких - на 10,6 %, особо тяжких - на 6,2 %, - сообщается в надзорном ведомстве.

Также отмечается, что в сравнении с показателями 2021 года в 2022 году уменьшилось число угроз убийством и причинения тяжкого вреда здоровью на 21,8 %, убийств и покушений на убийство на 11,9 %, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью на 3,5 %, фактов умышленного причинения вреда здоровью средней тяжести на 10,2 %, а также причинения легкого вреда здоровью на 5 %.

Погибло в результате совершенных преступлений, по данным ведомства, 564 человека, 867 причинен тяжкий вред здоровью.

Как указано в характеристике состояния преступности, 66,1 % расследованных преступлений совершено лицами, ранее совершавшими преступления, в том числе ранее судимыми - 42,2 %.