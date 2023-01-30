В метрополитене рассказали, когда откроется новый выход на станцию «Проспект Космонавтов»

Деньги на строительство выделил депутат Законодательного собрания Свердловской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новый выход на станцию метро «Проспект Космонавтов» откроется 1 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена. На станцию теперь можно будет попасть прямо из торгового центра «Омега».

Напомним, на строительство потратили около 50 миллионов. Деньги выделил депутат Законодательного собрания Свердловской области, собственник торгового центра Владимир Смирнов. Стройку завершили за несколько месяцев.

Ранее он рассказывал, что построить переход предложили горожане. Также он отмечал, что переход будет удобен посетителям ТЦ, прежде всего маломобильным группам. Планируется, что благодаря строительству перехода торговый центр получит дополнительных посетителей.

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