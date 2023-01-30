Сейчас в Кольцово работают больше 1,6 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловские власти продлят налоговые льготы для Кольцово. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона. Предполагается снижение налога на имущество для аэропорта в 2023 году на 50%.

- Действие налоговой льготы, установленной по инициативе губернатора Евгения Куйвашева в 2022 году для аэропорта Кольцово, планируется продлить и на 2023 год, - рассказали в департаменте.

Мера направлена на сохранение штата сотрудников компании и их уровня жизни. Сейчас в Кольцово работают больше 1,6 тысячи человек.

Проект закона о налоговых льготах для аэропорта Кольцово уже был одобрен на заседании правительства Свердловской области. Сейчас его должны утвердить депутаты Законодательного собрания.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».