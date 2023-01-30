Психолог назвала недуги, которые помогают вылечить кошки

Кошки помогают пережить стрессы Фото: Олег ЗОЛОТО

Психолог Ирина Леонова рассказала, в лечении каких заболеваний может помочь общение с кошками. Это, прежде всего, неврозы и проблемы с сердцем. Об этом пишет издание NEWS.ru.

Регулярное общение с кошками помогает пережить неврозы, стресс, сердечно-сосудистые заболевания. Для наступления положительного эффекта нужно каждый день гладить кошку в течение 15 минут. Это поможет привести в норму давление пульс.

Также кошки помогают в социализации детей с ДЦП, синдромом Дауна и аутизмом.

- Во время поглаживания пушистого лекаря человеческий организм начинает интенсивно вырабатывать окситоцин — гормон любви и нежности, который в огромных количествах имеют недавно родившие женщины, - рассказывает Ирина Леонова.

Также общение с кошками помогает в период разлуки с любимым человеком и жизненных потрясениях.