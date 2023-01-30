Общая площадь земли, которую собираются выставить на торги, 2,4 гектара Фото: Алексей БУЛАТОВ

На торги выставят землю на Шарташе, на которой стоят дачи ученых УрО РАН. Объявление появилось на сайте государственной компании ДОМ.РФ.

- Форма, размер и рельеф участка подходят для нового строительства. Транспортная доступность хорошая. До центральной части города дорога займет не более 30 минут на автомобиле, - указано в объявлении.

Общая площадь земли, которую собираются выставить на торги, 2,4 гектара. Его начальная стоимость пока не определена. Торги планируется провести во втором квартале 2023 года.

Напомним, в 2019 году мы писали, что на Урале решили сохранить дачи ученых на Шарташе. Срок их эксплуатации продлили до согласования застройки Шарташского лесопарка. Сохранить дачи ученых на неопределенный срок решили, чтобы пустующие домики не грабили, не поджигали и не совершали других правонарушений.

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