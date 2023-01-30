В Свердловской области наращивают производство навоза

Ежегодно в регионе производят больше двух миллионов тонн навоза и помета Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области каждый год производят больше двух миллионов тонн навоза и помета. Объем производства постепенно растет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, скотоводство в 2021 году в Свердловской области дало 1456,9 тысячи тонн, свиноводство – 173,3 тысячи тонн, птицеводство – 494,7 тысячи тонн помета. Все вместе – 2 125,1 тысячи тонн.

В региональном Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка не видят проблемы с утилизацией навоза и помета, так как на предприятиях используют отходы для выращивания сельскохозяйственных культур.