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НовостиЭкономика30 января 2023 7:22

В Свердловской области наращивают производство навоза

Ежегодно в регионе производят больше двух миллионов тонн навоза и помета
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Ежегодно в регионе производят больше двух миллионов тонн навоза и помета

Ежегодно в регионе производят больше двух миллионов тонн навоза и помета

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Сельскохозяйственные предприятия Свердловской области каждый год производят больше двух миллионов тонн навоза и помета. Объем производства постепенно растет. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Так, скотоводство в 2021 году в Свердловской области дало 1456,9 тысячи тонн, свиноводство – 173,3 тысячи тонн, птицеводство – 494,7 тысячи тонн помета. Все вместе – 2 125,1 тысячи тонн.

В региональном Министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка не видят проблемы с утилизацией навоза и помета, так как на предприятиях используют отходы для выращивания сельскохозяйственных культур.