Мальчика искали волонтеры, сотрудники полиции и родственники Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 28 января. Школьника, помимо родных, искали полицейские и волонтеры. Как «КП-Екатеринбург» рассказали в «ЛизаАлерт», ребенка нашли родственники.

- Найден. Жив, - сообщили в отряде.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу ребенок сотрудниками полиции доставлен в территориальный отдел полиции № 11. В отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было. Полиция выясняет обстоятельства его пропажи.

Напомним, вечером 28 января школьник ушел на прогулку и не вернулся домой. К поисковым отрядам родители обратились за помощью вечером 29 января. До этого они искали ребенка своими силами. Ранее мальчик не пропадал из дома.

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