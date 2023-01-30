Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-8°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 января 2023 7:08

В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика

Ребенка искали с 28 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчика искали волонтеры, сотрудники полиции и родственники

Мальчика искали волонтеры, сотрудники полиции и родственники

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге завершили поиски 11-летнего мальчика, пропавшего 28 января. Школьника, помимо родных, искали полицейские и волонтеры. Как «КП-Екатеринбург» рассказали в «ЛизаАлерт», ребенка нашли родственники.

- Найден. Жив, - сообщили в отряде.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу ребенок сотрудниками полиции доставлен в территориальный отдел полиции № 11. В отношении мальчика и им самим противоправных действий совершено не было. Полиция выясняет обстоятельства его пропажи.

Напомним, вечером 28 января школьник ушел на прогулку и не вернулся домой. К поисковым отрядам родители обратились за помощью вечером 29 января. До этого они искали ребенка своими силами. Ранее мальчик не пропадал из дома.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».