«Сбербанк» выдал кредит «Синара-Девелопмент» на развитие района Новокольцовский

Соглашение о сотрудничестве «Синара-Девелопмент» и «Сбербанка» было подписано на «Иннопроме-2021» Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Сбербанк» выдал кредит в размере 2,6 миллиарда рублей «Синара-Девелопмент» на развитие района Новокольцовский и банковскую гарантию по контракту строительства кампуса УрФУ.

- Привлеченные средства банка позволят нам построить современный и перспективный район, который объединит деловую, научно-образовательную, производственную и жилую зоны, - рассказал генеральный директор «Синара-Девелопмент» Тимур Уфимцев.

В Новокольцовском на площади 82,6 га будет построено 600 тысяч квадратных метров жилья, где смогут проживать 20 тысяч человек. Первый дом планируется сдать в эксплуатацию в первом квартале 2024 года, второй - в первом квартале 2025 года.

Соглашение о сотрудничестве «Синара-Девелопмент» и «Сбербанка» было подписано на «Иннопроме-2021». Компании договорились о финансировании затрат на строительство жилых комплексов, о реализации совместных проектов в области автоматизированной системы управления зданием для жилых домов, а также о развитии биометрических и речевых систем для обеспечения безопасности жителей нового района Новокольцовский.

Ранее мы писали, что «Синара-Девелопмент» на форуме 100+ TechnoBuild рассказала о перспективах района.

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