В полиции Екатеринбурга рассказали о поисках 11-летнего мальчика

Фото: «ЛизаАлерт»

В полиции Екатеринбурга рассказали о поисках 11-летнего Нурислама Адылжанова, пропавшего 28 января.

- Около 19:00 ушел из дома гулять и не вернулся. В поиске участвуют сотрудники ОП 11 и УМВД России по Екатеринбургу, - сообщили «КП-Екатеринбург» в городском отделении по связям со СМИ УМВД России.

Полиция Екатеринбурга просит всех, кто обладает какой-либо полезной информацией о его местонахождении, сообщать по телефонам: 8 (343) 356-42-11 (дежурная часть отдела полиции № 7) или 02 (102 по мобильному).

Напомним, поисками ребенка также занимаются волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт». Там «КП-Екатеринбург» сообщили, что родители обратились за помощью вечером 29 января. До этого они искали ребенка своими силами. Ранее мальчик не пропадал из дома.

Нурислам Адылжанов в день пропажи был одет в темно-серую куртку, такого же цвета шапку, коричневый шарф, черный комбинезон и черные ботинки.

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