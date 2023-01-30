По словам жительницы Нижнего Тагила, мужчина трогал девушку за пятую точку Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительница Нижнего Тагила пожаловалась на мужчину, трогающего женщин в транспорте. Неподобающее поведение она заметила в автобусе в час пик.

- На одной из остановок заходит мужчина. Он стоял буквально рядом со мной, а я сидела. В какой-то момент я заметила, что он аккуратно так начинает трогать за пятую точку, стоявшую рядом девушку. Девушка заметила это и все правильно поняла, поэтому она стала поворачиваться и смотреть на хама, - рассказала очевидица группе во «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил».

Она отметила, что мужчина убрал руку, когда понял, что его заметили. Но, при этом, когда девушка стала отходить от него, он последовал за ней. Очевидица также объяснила, что сообщила о мужчине, чтобы предупредить девушек Нижнего Тагила.

В полиции «КП-Екатеринбург» рассказали, что к ним никто по этому поводу не обращался.

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