В Екатеринбурге будут судить мужчину, устроившего стрельбу в ресторане

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 26-летнего жителя Верхней Пышмы, устроившего стрельбу из пневматического пистолета в ресторане «Своя компания» на улице Ильича в октябре 2022 года.

- Обвиняемый из хулиганских побуждений, с целью оказания психологического воздействия на находившихся в помещении ресторана граждан, продемонстрировал пневматический пистолет окружающим, которым пришлось опасаться за свою жизнь и здоровье, - рассказали в прокуратуре Свердловской области. - Затем, удерживая в правой руке пистолет, под надуманным предлогом высказал требование, чтобы ему предоставили менеджера ресторана, и произвел несколько выстрелов в пол.

Напомним, ранее мы писали, что мужчина ворвался в ресторан, когда там проходил детский праздник. Как рассказывала «КП-Екатеринбург» директор по маркетингу ресторана Ксения Голунова, мужчину задержали хостес и не дали ему пройти в зал. После этого его забрали сотрудники полиции.

Мужчину обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия). Ему грозит до семи лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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