Где именно появится региональная база в авиакомпании решат к 2025-2026 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге может появиться региональная база «Аэрофлота». Об этом заявил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский, сообщает «Интерфакс».

- В повестке у нас вопрос по выбору региональной базы в кластере Поволжье и Урал. К 2025-2026 году, думаю, мы будем готовы с выбором и начнем оперирование, - рассказал Сергей Александровский.

Отмечается, что в число рассматриваемых городов также вошли Казань и Уфа.

Напомним, в прошлом году в Екатеринбурге на базе аэропорта Кольцово 10 декабря одна из крупнейших российских авиакомпаний Red Wings открыла станцию для технического обслуживания самолетов.

На станции будут в круглосуточном режиме обслуживать пять самолетов SSJ-100, постоянно базирующихся в воздушной гавани Екатеринбурга, которые выполняют международные и внутренние рейсы.

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