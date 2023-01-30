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НовостиОбщество30 января 2023 3:56

В Екатеринбурге уничтожили 12 кг мяса из Таджикистана

Его обнаружили в багаже пассажиров, прибывших из Таджикистана
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Опасный багаж обнаружили сотрудники Кольцовской таможни и Россельхознадзора

Опасный багаж обнаружили сотрудники Кольцовской таможни и Россельхознадзора

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В аэропорту Кольцово 29 января при досмотре ручной клади и багажа у пассажиров, прибывших из Республики Таджикистан рейсами Екатеринбург - Худжанд, Екатеринбург - Душанбе, обнаружили 12,5 килограммов мяса. Продукцию посчитали потенциально опасной.

- Продукция, подконтрольная ветеринарному надзору, была ввезена без ветеринарных сопроводительных документов, без разрешения Россельхознадзора на ввоз, без маркировки, без заводской упаковки, - рассказали в пресс-службе Россельхознадзора Свердловской области.

В ведомстве отметили, что в целях предупреждения распространения инфекционных заболеваний мясо изъяли и уничтожили. Материалы дела передали в таможенные органы.

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