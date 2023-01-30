Потепление придет в регион в середине недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области потеплеет до +1 градуса. Плюсовая температура ожидается днем 1 февраля. Об этом сообщается на сайте Уральского гидрометцентра. Публикуем прогноз погоды на ближайшие дни.

В понедельник, 30 января, согласно прогнозу, в дневное время столбики термометров покажут -5... -10 градусов. Местами пройдет небольшой снег, в отдельных районах будет гололед.

Во вторник, 31 января, ночью ожидается -8... -13 градусов, на севере - до -18 градусов. Днем потеплеет до -3... -8 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами пройдет снег.

В среду, 1 февраля, осадков не прогнозируется. В ночное время столбики термометров покажут -5... -10 градусов, в дневное - от -4 до +1 градуса.

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