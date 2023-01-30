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НовостиОбщество30 января 2023 2:14

В Екатеринбурге пропал 11-летний мальчик

Нурислам Адылжанов не вернулся домой 28 января
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мальчик не вернулся домой 28 января Фото: «ЛизаАлерт»

Мальчик не вернулся домой 28 января Фото: «ЛизаАлерт»

В Екатеринбурге пропал 11-летний Нурислам Адылжанов. Мальчик не вернулся домой 28 января. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поисковых отрядов.

- Пропал 28 января, к нам родители обратились вчера вечером, до этого искали своими силами. Мальчик раньше не терялся. Идет активный поиск, на месте работают добровольцы, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «ЛизаАлерт».

Ребенок в день пропажи был одет в темно-серую куртку, такого же цвета шапку, коричневый шарф, черный комбинезон и черные ботинки.

Если вы знаете, где может находиться пропавший мальчик, сообщите координатору поиска по телефону 89527356883 или по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Фото: «ЛизаАлерт»

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