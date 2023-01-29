Жители Екатеринбурга поддержали развитие велоинфраструктуры в городе

Велосипедисты и самокатчики хотят соединить районы Екатеринбурга Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга поддержали развитие велоинфраструктуры в отдаленных районах города. Об этом сообщили в мэрии уральской столицы, опубликовав итоги опроса в системе «Активный Екатеринбург».

Половина опрошенных ответили, что поддерживают эту идею, а вторая половина считает, что в селах и поселках можно безопасно ездить по местным улицам. Большая часть горожан считает, что в первую очередь нужно соединить велодорожками районы Екатеринбурга.

- Передвижение на велосипеде и электросамокатах по природным территориям, таким как парки и набережные, поддержали 46% и 64% горожан соответственно. А 38% респондентов предлагают принимать решение о размещении велодорожек в общественных пространствах в зависимости от контекста, а на набережных эта цифра составила 27%, - уточняют в пресс-службе администрации города.

Из всех участников опроса 75% передвигаются по городским улицам на велосипеде или электросамокате.