Стало известно о состоянии четырех сбитых пешеходов в страшной аварии в Екатеринбурге

Фото с места ЧП Фото: Олег ГАЛИМОВ

Все пострадавшие в страшном ДТП на улице Готвальда в Екатеринбурге доставлены в больницы. Об их состоянии стало известно Минздраву по Свердловской области. Жуткая авария случилась поздним вечером 28 января: виновница ЧП выехала на красный сигнал светофора и сбила сразу четыре человека.

- Пострадавшие доставлены в больницы Екатеринбурга. Двум пациентам оказана медицинская помощь в стационарных условиях - направлены на амбулаторный этап лечения. Два пациента в состоянии средней тяжести в стабильном состоянии госпитализированы - оказывается вся необходимая медицинская помощь, - рассказали в ведомстве.

Ранее стало известно, что в аварии пострадали три брата, самому старшему из которых 20 лет. По словам родителей молодых людей, они вышли прогуляться в момент ДТП. Они доставлены в 23-ю и 36-ю горбольницы.

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