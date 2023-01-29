Боец из Серова погиб в зоне СВО

Данилу Сальникову было 36 лет. Фото: администрация Серовского городского округа

Военнослужащий из Серова погиб в зоне спецоперации, во время освобождения города Артемовск в Донецкой Народной Республике. Сергею Сальникову было 36 лет.

- Сальников Данил родился 27 октября 1986 года в Серове. Учился в школе-интернате №5. После окончания 9 классов, отучился на сварщика. Погиб в ходе боев по освобождению города Артемовска в Донецкой Народной Республике, - сообщают в мэрии Серовского городского округа.

Прощание с бойцом состоится 30 января в 12:00 в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание», уточняют в администрации.

Накануне в Новоуральск вернулись более ста военнослужащих из зоны проведения СВО. Встретить бойцов вышло более 300 горожан.