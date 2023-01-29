Екатеринбурженка поборолась за место в суперфинале шоу «Кондитер» на «Пятнице»

Ксения и ее сладкий сундук. Фото: телеканал "Пятница"

В новом выпуске шоу «Кондитер» на телеканале «Пятница» в финал удалось пройти девушке из Екатеринбурга. Ксения Кабанова покорила ведущего и «кондитерского короля» Рената Агзамова своим тортом в виде сундука.

Темой выпуска стала Турция, поэтому все участники должны были угостить жюри тортами, отсылающих к этой жаркой стране.

- Я очень люблю Турцию и турецкие сериалы. Первое, что приходит на ум, когда мы говорим о ней – гостеприимство. И сегодня специально для вас я привезла шоколадный сундук с турецкими сладостями, - рассказывает Ксения на шоу.

Рената Агзамова крайне удивило то, что торт сделан без бисквита, впервые за все 40 сезонов шоу «Кондитер». Необычное угощение оценили не все члены жюри, однако в финал Ксения все-таки попала благодаря шансу, который дал сам ведущий: уральский кондитер правильно ответила на вопрос о турецких сладостях.

А вот в суперфинал шоу Ксении попасть не удалось. Торт, приготовленный уже на самой программе, жюри не впечатлил.

- Дешевый фабричный торт. Его цена на полке – 120 рублей уже с наценкой магазина, - заключил Ренат Агзамов.

Сама Ксения с выводом эксперта не согласилась.

- Ренат, это ужасно! Потому что у меня самые вкусные домашние торты, - заявила кондитер из Екатеринбурга на шоу.

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